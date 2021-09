Il rover cinese Zhurong cattura un nuovo straordinario panorama di Marte prima del blackout planetario

MeteoWeb

Il rover cinese Zhurong ha catturato un nuovo straordinario panorama di Utopia Planitia per celebrare 100 giorni di attività su Marte, mentre continuano i preparativi per la fase autunnale in “safe mode“.

Il rover a sei ruote ha percorso 1.064 metri da quando è stato dispiegato sulla superficie marziana il 22 maggio. Da metà settembre a fine ottobre, però, il rover e il suo compagno orbitante, Tianwen-1, saranno in “safe mode” poiché le particelle cariche del Sole interferiscono con le loro comunicazioni con la Terra.

In preparazione per la pausa, Zhurong si è fermato per dare un’occhiata in giro con la sua fotocamera panoramica. L’immagine restituita mostra il rover, i suoi pannelli solari e l’antenna vicino a una duna, un tipo di caratteristica che gli scienziati della missione vogliono che Zhurong analizzi.

All’orizzonte è possibile vedere una serie di elementi, tra cui, sopra l’antenna di Zhurong, il guscio posteriore di atterraggio.

Il rover è atterrato il 14 maggio, è stato dispiegato in superficie una settimana dopo, e poi si è spostato a sud dal lander, analizzando diverse rocce, dune e altre caratteristiche durante il tragitto.

L’orbiter Tianwen-1 con cui Zhurong ha fatto “l’autostop” per Marte ha orbitato in modo da passare sopra il rover una volta al giorno per trasmettere i dati al controllo della missione in Cina. Anche l’Osservatorio Astronomico Nazionale della Cina (NAOC) ha rilasciato un’immagine dalla fotocamera ad alta risoluzione di Tianwen-1 che mostra il viaggio di Zhurong dal lander, comprese le tracce lasciate dal rover sulla superficie marziana.

Nel frattempo, un nuovo studio sulle caratteristiche geologiche dell’area di atterraggio di Zhurong ha identificato una serie di elementi e forme del terreno che gli scienziati che lavorano alla missione sperano di studiare mentre il rover prosegue verso sud.

Secondo il report, il rover indagherà le creste eoliche trasversali, o dune, così come le depressioni, causate dall’erosione e formazioni a cono. Uno degli obiettivi chiave degli scienziati è quello di utilizzare il georadar di Zhurong per determinare lo spessore e la distribuzione del suolo marziano vicino ad alcune morfologie che si ipotizza siano state create dalla presenza di acqua o ghiaccio nel sottosuolo.

Lo studio rileva anche che un certo numero di formazioni a forma di cono sono presenti qualche km a sud della posizione del rover. Uno sguardo ravvicinato con la fotocamera per il terreno di Zhurong, la fotocamera multispettrale e il rivelatore di composizione della superficie, potrebbe aiutare a fornire nuove informazioni su come si sono formate queste caratteristiche.

Sia Zhurong che Tianwen-1 entreranno presto in “safe mode” a causa di una congiunzione solare che impedisce le comunicazioni tra la Terra e Marte. Entrambi i veicoli spaziali sospenderanno le attività da metà settembre a fine ottobre, poiché il Sole e le particelle cariche che rilascia la stella oscureranno la nostra visione di Marte dalla Terra e interferiranno con le comunicazioni radio tra i due pianeti.

Entrambi i veicoli spaziali effettueranno autonomamente autovalutazioni, automonitoraggio e risoluzione dei problemi fino a quando le comunicazioni non saranno ripristinate.