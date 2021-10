Dal raffreddamento atmosferico all’energia geotermica, 6 modi in cui i vulcani creano benefici per la Terra e l’ambiente

MeteoWeb

L’incredibile vista della lava che scorre lungo i fianchi di un vulcano, mentre enormi pennacchi di cenere si alzano per migliaia di metri nel cielo, crea il panico tra le popolazioni vicine. Le eruzioni vulcaniche e i relativi terremoti, infatti, sono noti per spazzare via intere località e spezzare migliaia di vite. Il vulcano Tambora, in Indonesia, per esempio, che ha prodotto l’eruzione più grande mai registrata, ha ucciso quasi 100.000 persone, sia direttamente che indirettamente, nel 1815.

Queste violente forze della natura sono spesso associate a morte e distruzione. Tuttavia, l’attività vulcanica può avere anche un impatto positivo sull’ambiente e sulle persone che vivono in una determinata area. Alcuni benefici si verificano a breve termine, mentre altri avvengono su centinaia o migliaia di anni.

1. Raffreddamento atmosferico

Uno dei benefici a più breve termine è stato osservato con recenti grandi eruzioni, come quella del Pinatubo nel 1991 nelle Filippine e quella di El Chichón del 1982 in Messico: entrambi i vulcani hanno espulso grandi quantità di cenere e gas sulfureo nella stratosfera. Il gas sulfureo si combina con l’acqua nell’atmosfera, creando microscopiche droplet che possono persistere nell’atmosfera per anni. L’effetto di queste droplet di aerosol è il raffreddamento del livello più basso dell’atmosfera, ossia il livello in cui noi viviamo e respiriamo. Entrambe le eruzioni hanno raffreddato l’atmosfera di oltre 0,5°C.

2. Formazione di terra

Un beneficio a lungo termine dell’attività vulcanica è la creazione di nuova terra. Come osservato nel caso dell’Etna, del Kilauea alle Hawaii o del Cumbre Vieja alle Canarie, quando la lava raggiunge il mare, può formare nuova terra. I delta di lava si formano con la solidificazione della lava al contatto con l’acqua. La lava si raffredda e si rompe in modo che i frammenti vadano a depositarsi sopra il fondale marino, creando una superficie non uniforme. Il processo continuerà fino a quando si manterrà il flusso di lava. La formazione di nuova terra può richiedere fino a migliaia di anni.

3. Produzione di acqua

In oltre 4,5 miliardi di anni, la quantità di acqua che è stata prodotta dai vulcani ci ha dato l’acqua che abbiamo sulla Terra, spiega la Dott.ssa Janine Krippner, vulcanologa della Concord University. “Proviene dal vapore. Nel tempo, ha accumulato l’acqua che abbiamo su questo pianeta. L’acqua in realtà può anche provenire dal magma stesso”, afferma l’esperta.

4. Terra fertile

La terra fertile è un altro vantaggio dell’attività vulcanica. “In posti come Giappone, Indonesia, Filippine e Hawaii, il materiale vulcanico mescolato con il suolo fornisce molti importanti nutrienti. Ci dà terreni davvero fertili, che sono ottimi per l’agricoltura e le colture”, spiega Krippner. I vulcani forniscono anche un buon ambiente per la formazione di nuovi habitat per animali, piante e insetti.

5. Energia geotermica

Sorgenti termali ed energia geotermica sono ulteriori benefici dell’attività vulcanica. “Le persone utilizzano l’energia geotermica in posti come Nuova Zelanda e Islanda”, spiega Krippner. Le località sulla Terra con le più alte temperature del sottosuolo si trovano in aree con vulcani attivi o geologicamente giovani. Le risorse geotermiche più attive normalmente si trovano lungo i principali margini delle placche, dove si verificano tipicamente vulcani e terremoti, come l’Anello di Fuoco del Pacifico.

6. Materie prime

Zolfo, rame e oro sono prodotti dall’attività vulcanica. Anche i diamanti sono portati in superficie dal mantello da un raro tipo di magma, chiamato kimberlite. “I vulcani possono fornire anche molti materiali da costruzione. Il materiale vulcanico può essere trasformato in mattoni e molti dei materiali vengono estratti”, aggiunge Krippner. Il materiale vulcanico può essere utilizzato anche per contribuire a produrre cemento.