A Milano torna l’allarme per le polveri sottili: PM10 oltre il limite

Torna l’allarme polveri sottili a Milano: ieri le tre centraline dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia attive in città hanno registrato valori di PM10 oltre la soglia massima consentita (50 microgrammi per metro cubo d’aria). Rilevati 82 microgrammi in Marche, 78 in Pascal e 80 al Verziere.

Il record negativo è stato toccato a Pioltello, con 87 microgrammi. Arpa Lombardia riporta sforamenti anche nella provincia di Monza, con 72 in Machiavelli, 71 al Parco e 65 a Meda. Stessa situazione nel Lecchese, con Merate a 65 microgrammi, e nel Varesotto con Saronno-Santuario a 58 e Fermo a 52.