MeteoWeb

Acqua alta a Venezia anche oggi: la marea ha coperto il nartece della Basilica di San Marco e i lavori in atto per proteggere dal salso l’edificio sacro.

Alle 11:55 si è registrata una massima di marea di 95 cm, non abbastanza per azionare il Mose ma sufficiente per inondare la Piazza di circa 15 centimetri di acqua di laguna.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: