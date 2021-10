Aerei elettrici: la NASA collabora con Ge Aviation e MagniX per sviluppare tecnologie innovative entro il 2035

MeteoWeb

La NASA ha selezionato due società statunitensi per supportare il suo programma Electric Powertrain Flight Demonstration (EPFD), che prevede lo sviluppo di motori aerei elettrici nella classe dei megawatt.

I contratti andranno a Ge Aviation e MagniX.

Con il programma EPFD, la NASA intende sviluppare tecnologie di propulsione elettrica che potrebbero essere utilizzate negli aerei passeggeri statunitensi per voli a corto raggio e regionali entro il 2035. A Ge Aviation e MagniX è stato affidato il compito di “portare rapidamente a maturità le tecnologie di propulsione degli aerei elettrici“.

Entrambe le società, nei prossimi cinque anni, completeranno dimostrazioni a terra e in volo per conto della NASA.

GE Aviation riceverà 179 milioni di dollari in base all’accordo, mentre MagniX riceverà 74,3 milioni di dollari.