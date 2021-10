Agrigento: tartaruga Caretta caretta in difficoltà, carabiniere si tuffa in acqua e la salva [FOTO]

MeteoWeb

Ieri pomeriggio in mare, “al largo della spiaggia di Bovo marina, una grossa tartaruga Caretta caretta di circa 30 kg cercava di sopravvivere dopo aver ingoiato un grosso amo da pesca ed avere anche una lenza impigliata nella pinna, collegata ad un grosso sacco di iuta, che le impediva di nuotare“: lo racconta, in una nota, l’associazione Mareamico Agrigento.

“In questa situazione sfortunata e sicuramente letale, la tartaruga è stata fortunata, perché è stata avvistata da un Carabiniere, il Comandante provinciale di Agrigento, il Colonnello Vittorio Stingo, che si trovava in spiaggia fuori dal servizio.

Il Colonnello non ci ha pensato neanche un attimo, si è tuffato in acqua, e nonostante il mare mosso, è riuscito a portare in salvo la tartaruga“.

“Successivamente il rettile è stato trasportato per le prime cure presso il centro recupero fauna selvatica di Cattolica e presto verrà trasferita a Lampedusa per l’estrazione dell’amo conficcato in gola,” conclude Mareamico.