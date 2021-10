Straordinario avvistamento a Reggio Calabria: un Airone bianco maggiore sul Lungomare [FOTO]

MeteoWeb

Impavido e incurante di stabilirsi, forse solo momentaneamente o forse per l’inverno – chissà – in una zona densamente popolata come il centro storico di una città di 180 mila abitanti come Reggio Calabria, un esemplare di Airone bianco maggiore si trova dal pomeriggio di ieri sul Lungomare della città calabrese dello Stretto, dove sorgono grandi giardini realizzati dopo il terremoto del 1908 per spostare più a monte il fronte urbano della città e proteggere le abitazioni dal rischio di nuovi tsunami. Proprio su uno dei ficus secolari, piantati dopo il grande sisma dello Stretto, l’Airone bianco maggiore ha trovato rifugio, probabilmente attratto da un habitat così verde a pochi metri dal mare dove può nutrirsi dei pesci di cui va ghiotto.

L’airone bianco maggiore è un esemplare sempre più diffuso e numeroso in Europa, e negli ultimi anni sta diventando stanziale in Calabria e Sicilia nei mesi invernali grazie al clima mite, a differenza del passato quando era solo di passaggio migratorio per il suo trasferimento autunnale dal Nord Europa e dai Balcani verso l’Africa, dove andava a svernare per l’inverno. Non sappiamo se quest’esemplare deciderà di fermarsi nello Stretto per la stagione o se è soltanto di passaggio, certamente però sta intanto regalando un momento particolarmente insolito ai passanti che lo ammirano con curiosità e apprezzamento.