Maltempo in Francia, allerta inondazioni dalla Loira alla Bretagna: “non uscite di casa”

MeteoWeb

È allarme inondazioni in Francia per domani, domenica 3 ottobre. Il Ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha invitato “tutti a non lasciare” le proprie case nella Loira Atlantica posta in vigilanza rossa per il pericolo “inondazioni” ed in altri 21 dipartimenti posti in vigilanza arancione. Il Ministro che, rimane a Parigi questa sera e domani per seguire la situazione, secondo il suo entourage, ha lanciato su BFMTV un “messaggio di allerta”, esortando le persone di questi dipartimenti “a non uscire di casa” e stare lontano da corsi d’acqua e coste.

Météo-France ha lanciato un allarme per il rischio di forti inondazioni sulla costa occidentale, dalla Loira Atlantica alla Bretagna.