Allerta Meteo, Ciclone Mediterraneo al Sud: allarme alluvioni in Calabria tra domenica sera e lunedì, fino a 250/300mm in 24 ore

Sulle nostre regioni meridionali e insulari sta per iniziare, come da previsioni meteo, una fase di prolungato e spesso forte maltempo. Un ramo instabile nord-atlantico sta affondando la sua azione sul Mediterraneo occidentale e sin verso il territorio algerino, sollevando intense masse d’aria caldo-umida dal Nord Africa verso i settori meridionali e insulari italiani. Già in queste ore, una bassa pressione al suolo si è innescata tra la Tunisia, la Libia orientale e il Golfo Libico, in avanzamento verso Nord. Man mano che il nucleo vorticoso si sposterà sul mare aperto, riceverà un enorme apporto di calore e di umidità dalla superficie marina, approfondendosi sempre più fino ad acquistare, tra domenica sera e lunedì, la forma di un autentico Ciclone Mediterraneo. Per di più, stante un muro anticiclonico verso l’Est Europa, esso non avrà grosse fughe di espansione per cui sarà costretto a tergiversare per molti giorni tra i mari intorno alla Sicilia e lo Jonio, magari temporaneamente in risalita anche verso le aree meridionali peninsulari nel corso della prossima settimana.

Tuttavia, in questa sede, ci soffermeremo su un possibile veemente impatto della figura ciclonica che avverrà, secondo le previsioni meteo, tra la serata di domenica 24 e poi per l’intera giornata di lunedì 25. In realtà anche per la giornata di domani, inizieranno a esserci possenti fronti temporaleschi che si accaniranno soprattutto sulla Sicilia orientale apportando già forti fenomeni e primi dissesti o allagamenti, in particolare tra il Catanese e il Messinese centro-orientale, dove potranno aversi accumuli fino a 150/180 mm. Ma un altro, secondo step di pesante maltempo è atteso a iniziare da domani sera, nella notte su lunedì 25 e per l’intera giornata di lunedì, fino alla tarda serata. In questa fase, il minimo stazionerà prevalentemente tra Pantelleria, Malta, il Mare di Sicilia e lo Jonio occidentale, convogliando in continuazione fronti perturbati dal Mediterraneo meridionale all’indirizzo soprattutto della Calabria ionica. Nella mappa interna abbiamo evidenziato le aree ioniche calabresi su cui potrà abbattersi un violento maltempo secondo i dati di questa sera. Un po’ tutta la regione sarà colpita da piogge, temporali e nubifragi, ma le aree più esposte sono quelle ioniche e anche quelle interne relative, in particolare tra il Crotonese e il Catanzarese, ma anche il Reggino orientale. Sulla base dei dati attuali, in 24 ore potrebbero accumularsi fino a 250/300 mm, quantitativo davvero importante in grado di dare luogo a dissesti e anche ad alluvioni. Rileviamo, però, che gli assestamenti, certamente ancora possibili del minimo depressionario, potranno naturalmente comportare spostamenti delle aree più intensamente colpite, quindi non è escluso che in real time, i possenti nubifragi possono spostarsi o più a Nord o più a Sud rispetto al focus da noi evidenziato. In ogni modo, torniamo a sottolineare la veemenza del maltempo atteso sulla regione Calabria, in particolare sui settori ionici e aree interne relative, con un ALLARME ROSSO per elevato rischio dissesti e alluvioni.

La relazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’importante fase di maltempo attesa a iniziare dalle prossime ore e per i prossimi giorni, con continui aggiornamenti.

