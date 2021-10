MeteoWeb

Il Centro Funzionale Multirischi della Regione Calabria ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, venerdì 29 ottobre.

E’ stato previsto un codice arancione per il versante tirrenico e jonico meridionale (provincia di Reggio Calabria) e un codice giallo per il versante tirrenico e jonico centro-meridionale e per il versante jonico centro-settentrionale.

Ecco il bollettino: