Allerta Meteo Campania: maltempo in arrivo, domani vento forte e mare agitato

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti o molto forti e mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte, valida a partire dalle 12 di domani, domenica 24 ottobre, alle 18 di lunedì 25 ottobre. La Protezione civile regionale ha raccomandato agli enti competenti di “prestare la massima attenzione monitorando la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani di protezione civile“. La Protezione civile della Regione Campania ha ricordato che “l’allerta vento non è connessa al codice colore, che riguarda invece il rischio idrogeologico ed idraulico che, attualmente, è Verde non essendo previsti temporali tali da determinare notevole impatto al suolo“.