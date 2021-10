Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione per venti di burrasca forte

MeteoWeb

“Per la giornata di sabato 9 ottobre si prevedono venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale appenninico centro-occidentale e di burrasca moderata (62-74 km/h) sull’appennino orientale, sulla fascia costiera e sul mare. Il mare sarà agitato al largo con altezza d’onda prevista tra 2,5 e 3,2 metri“: è stata diramata un’allerta meteo arancione per vento in Emilia-Romagna, lo segnala il bollettino della Protezione civile regionale, valido dalla mezzanotte del 9 ottobre a quella del 10. “Si prevedono inoltre piogge con temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, sull’Appennino romagnolo. Precipitazioni in esaurimento dalla serata. Le previsioni dell’altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono sotto i valori di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina“.