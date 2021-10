Allerta Meteo Emilia Romagna: venti di burrasca, attese onde oltre 3 metri

MeteoWeb

In Emilia-Romagna “per la giornata di venerdì 8 ottobre non si escludono temporali sparsi di breve durata con possibili effetti associati occasionali, più probabili sul settore orientale della regione. Sono previsti venti di burrasca, più probabili sulla zona appenninica e lungo la zona orientale della regione. Mare agitato al largo, con altezza dell’onda prevista superiore a 3,2 metri“: Arpae e Protezione civile regionale hanno diramato un’allerta meteo codice arancione per “stato del mare, frane e piene dei corsi minori, vento, mareggiate” valida “dalle 00:00 del 08 ottobre 2021 fino alle 00:00 del 09 ottobre 2021“.

“Tutti i fenomeni sono previsti in generale attenuazione nella seconda parte della giornata. Nelle zone montane/collinari della Romagna a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili,” conclude il bollettino.