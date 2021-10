Allerta Meteo in Calabria: criticità arancione fino alle 24 di domani

MeteoWeb

La Protezione Civile della Calabria ha emanato avviso per la cittadinanza in merito alla situazione meteorologica avversa di allerta arancione a partire dalla ore 12:40 di oggi 13.10.2021 e fino alle ore 24:00 del 14.10.2021. Sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti.

Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.