La Protezione Civile della Calabria ha diramato un avviso di allerta meteo arancione che interessera’ tutta la zona del Reggino nella giornata di domani, mercoledì 13 ottobre. In particolare, lo stato di allerta prevede possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Per questo sono a rischio i corsi d’acqua.

Nel resto della regione, allerta meteo gialla sempre per il rischio pioggia.