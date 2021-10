Maltempo in Calabria: allerta rossa declassata a gialla, codice giallo anche domani

MeteoWeb

L’allerta meteo rossa prevista per oggi in Calabria è stata declassata a gialla, a seguito dell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale. Per la giornata di oggi, si prevedono ancora “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e frequente attività elettrica. Si prevedono venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”, riporta il bollettino.

Allerta meteo gialla anche per domani, domenica 31 ottobre, quando sulla regione sono previste piogge sparse e temporali isolati.