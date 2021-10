Allerta Meteo in Cina: la provincia di Hainan si prepara all’arrivo del tifone Lionrock

MeteoWeb

Allerta meteo in Cina per l’arrivo di Lionrock, il 17° tifone quest’anno, che sta puntando verso la provincia insulare cinese di Hainan.

Secondo il dipartimento meteorologico provinciale, il tifone si è originato nelle prime ore di questa mattina a partire dall’intensificazione di una depressione tropicale nel Mar Cinese Meridionale e alle 8 ora locale è stato localizzato a 150 km a sud-est della città di Wanning in Hainan.

E’ stato emesso un allarme di livello 3 per il tifone in avvicinamento: Lionrock potrebbe generare abbondanti precipitazioni.