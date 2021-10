Allerta Meteo in Emilia Romagna: temporali e possibile vento forte in Appennino

MeteoWeb

Nuova allerta meteo gialla per possibili temporali in tutta l’Emilia-Romagna. Arpae fa infatti sapere che nella giornata di domani “l’afflusso di aria fredda in quota darà luogo a condizioni di instabilità diffusa, in intensificazione nella seconda parte della giornata”. Sono quindi previste “condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, inizialmente sparsi e più probabili sul settore occidentale, mentre dalla sera saranno più probabili e diffusi sul settore centro-orientale”.

Già nel pomeriggio-sera di oggi, puntualizza l’Agenzia regionale, “non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali“, e inoltre sono previsti “venti di burrasca” nelle zone di montagna, con “temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”.

Quanto al livello del mare, le previsioni “sono prossime a 0,8 metri, valore di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione o inondazione marina“. L’allerta per i possibili temporali è valida fino alla mezzanotte di domani, anche se nelle successive 48 ore è prevista un’intensificazione del fenomeno.