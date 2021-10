Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: temporali e forte vento, quota neve fino a 1.700 metri

MeteoWeb

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo di color ‘giallo’ – dopo quella ‘arancione’ e ‘gialla’ emessa per oggi – a causa di nuove piogge intense, temporali e vento forte previsti per domani. Domani fino al pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali dalla costa alle Prealpi; possibile qualche temporale stazionario con piogge localmente intense. Piogge piu’ moderate sulle Alpi dove la quota neve calera’ fino a 1700 metri circa. Al mattino soffiera’ vento da sud-est moderato sulla costa, dal pomeriggio sostenuto o forte da nord o nord-est su tutte le zone. In serata Bora forte sulla costa.

L’ondata di maltempo che si e’ abbattuta da ieri pomeriggio sulla regione ha causato allagamenti nell’hinterland udinese e smottamenti a Taipana (strada per Nimis) e Prepotto. Sono stati chiusi in via preventiva i guadi di Rauscedo e Murlis e sono stati registrati allagamenti a Tolmezzo.