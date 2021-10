Aggiornata l’allerta meteo in Piemonte: allarme rosso nel sud-est e nel nord della regione

MeteoWeb

L’allerta meteo in Piemonte diventa rossa. Nell’ultimo aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), la criticita’ prevista per il maltempo diventa massima in un’area a sud-est, nei bacini dei fiumi Belbo e Bormida, e, domani anche a nord, nell’Alto Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola.

Allerta arancione in Valle Tanaro, tra Cuneo ed Alessandria, sulla pianura settentrionale, in valle Scrivia (Alessandria) e nelle vallate Sesia (Vercelli), Cervo (Biella) e Chiusella (Torino). I fenomeni piu’ intensi sono previsti tra la serata di oggi e la mattinata di domani.

Le precipitazioni piu’ intense sono attese dalla serata, in particolare sulla parte orientale, dove sono possibili estese frane ed esondazioni di corsi d’acqua. Nelle prime ore del mattino di domani le piogge forti o molto forti sono previste in particolare al confine con la Liguria di centro-Levante e tra il Verbano e Biellese. Nella tarda mattinata di domani il Maltempo dovrebbe spostarsi verso il nord-est italiano e mercoledi’ il tempo tornera’ stabile ma soffiera’ il foehn.