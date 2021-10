Allerta Meteo in Sardegna: forti piogge in arrivo, codice giallo per rischio idrogeologico

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta meteo per forti piogge. L’avviso è valido dalla mezzanotte di oggi e fino alle 18 di domani, giovedì 28 ottobre. In particolare, l’allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda le zone del Flumendosa, Flumineddu e Gallura.