Allerta Meteo in Sardegna: codice giallo per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha emesso per tutta la giornata di domani un avviso di allerta meteo gialla (criticita’ ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.

La Protezione Civile consiglia nel caso di eventi temporaleschi di restare nelle proprie abitazioni, di salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni; altresi’, e’ fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimita’ di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.