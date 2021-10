Allerta Meteo in Sicilia: codice giallo per piogge e temporali sui settori occidentali

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi, venerdì 22 ottobre, alle ore 24 di domani. Si prevede un livello di allerta gialla. In particolare, si legge nell’avviso, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Venti tendenti a forti orientali sui settori meridionali, con rinforzi di burrasca dalla sera”.