Allerta Meteo in Trentino: in arrivo temporali, grandine e neve fino a 1.800 metri

La Protezione civile del Trentino ha diramato un’allerta meteo. Dalle 12 di domani alle 18 di mercoledì sono previste grandine e forti raffiche di vento. Il peggioramento, secondo il bollettino meteo, inizierà già da stasera. “Sono attesi mediamente 10-30 millimetri stasera, 30-50 millimetri domani con punte localmente anche di 100 millimetri e 10-30 millimetri mercoledì – fa sapere la Protezione civile provinciale -. I fenomeni potranno avere carattere anche di forte rovescio o temporale, specie tra stanotte e domani mattina. La quota neve rimarrà inizialmente oltre i 3.000 metri, per scendere nel corso dell’evento fino a 1.800 metri mercoledì e localmente a quote inferiori, specialmente sui rilievi di nord-est. I venti in montagna saranno intensi da sud-ovest nella prima parte dell’evento e poi da nord nella giornata di mercoledì, quando potremmo avere raffiche di föhn a tratti intenso anche in valle”.