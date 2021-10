Allerta Meteo in Veneto: stato di attenzione per vento forte sulle coste

MeteoWeb

La Protezione Civile del Veneto ha emanato un avviso di attenzione per vento forte valido in tutto il territorio regionale dalle 15 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Le previsioni meteo, infatti, indicano dal pomeriggio di oggi fino a tutto domani giovedì 7 ottobre, rinforzo dei venti, con bora da tesa a forte su costa e pianura limitrofa (in particolare su costa centro-meridionale e su pianura sud orientale), venti da nord/nordest tesi e a tratti forti sulle dorsali prealpine, localmente sulle zone pedemontane centro-occidentali, anche per raffiche di Foehn.

Alla luce di ciò, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su costa e pianura limitrofa, dorsali prealpine e zone pedemontane centro-occidentali del territorio regionale da riconfigurare, a livello locale, a seconda dell’intensità del vento.