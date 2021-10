Allerta Meteo in Veneto: codice giallo per martedì 5 ottobre

MeteoWeb

La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta “gialla”) per il maltempo atteso sul territorio regionale fino alla mezzanotte di mercoledi’ 6 ottobre. L’avviso riguarda i bacini idrografici Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini e Basso Brenta -Bacchiglione. Per i bacini Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna e Livenza, Lemene e Tagliamento lo stato di attenzione riguarda solamente la rete idraulica secondaria. Si segnala inoltre la possibilita’ di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilita’ di innesco di colate rapide sulle zone pedemontane e montane.