Allerta Meteo, doppio attacco temporalesco sull’Italia: due fronti al Nord e al Sud, il maltempo si intensifica

Il maltempo continua a flagellare l’Italia in questa prima settimana del mese di Ottobre: stamattina abbiamo due fronti temporaleschi in azione sull’Italia, uno in Lombardia e l’altro nel Canale di Sicilia.

In Lombardia sono colpiti dal maltempo i settori centrali della Regione: diluvia a Bergamo con +12°C, freddo anche a Lodi che è ferma a +13°C in pieno giorno, Brescia è a +15°C e Milano a +16°C. Nel corso della giornata i fenomeni temporaleschi si sposteranno verso sud/est, diretti su Veneto e Romagna dove al momento splende il sole e fa anche caldo. A Ferrara siamo infatti a +24°C, Ravenna è a +22°C, Bologna e Rimini hanno +21°C: proprio in queste aree nel pomeriggio si abbatterà il maltempo più estremo, con possibili trombe d’aria e forti grandinate.

In Sicilia i fenomeni temporaleschi sono concentrati in mare aperto, al largo della costa agrigentina, dopo i forti temporali che nella notte hanno scaricato 69mm di pioggia a Vallelunga Pratameno e 51mm a Cammarata. Ma i fenomeni nelle zone interne dell’isola si sono conclusi e adesso il nuovo fronte sta risalendo dal mare e nelle prossime ore si abbatterà nei settori centro-orientali dell’isola, risalendo nel pomeriggio anche in Calabria. Anche qui potranno ripetersi fenomeni particolarmente estremi come i nubifragi di ieri, possibili trombe d’aria e grandinate.

