Allerta Meteo, ciclone sull’Italia nei prossimi 3 giorni: piogge e temporali diffusi da Nord a Sud. I dettagli

Nel corso di questa prima decade, ma senz’altro anche prima metà di ottobre, come già anticipato in precedenti previsioni meteo, il tempo continuerà a essere spiccatamente autunnale, anzi, via via i cavi depressionari inizieranno ad assumere una traiettoria sempre più meridiana, con l’azione perturbata che sarà connotata da una componente termica progressivamente più fredda. Ci aspettano, dunque, molti giorni all’insegna di cieli plumbei, piogge e temporali ricorrenti, venti in intensificazione e calo termico generale. Tuttavia, in questa sede ci limitiamo all’evoluzione per i prossimi tre giorni, prospettandosi già nell’immediato una prima azione depressionaria che, nell’arco di 72 ore, interesserà diverse regioni, apportando una reiterazione dell’instabilità o spesso anche del maltempo.

Si inizierà da mercoledì 6 ottobre, con la formazione di una bassa pressione al suolo sulle regioni settentrionali, poi in espansione, secondo le previsioni meteo, anche a quelle centrali in giornata, con piogge e temporali diffusi su gran parte del territorio, ma di più sulle aree centro-orientali del Nord, sull’Emilia-Romagna, sui settori appenninici centrali, sul Lazio, Campania, soprattutto occidentale, poi sulla Calabria tirrenica e meridionale e diffusamente sulla Sicilia, soprattutto centro-orientale. Fenomeni un po’ più irregolari sulla Puglia, sulla Lucania, sul Molise orientale e sul Piemonte. Tempo probabilmente in gran parte asciutto sulla Sardegna o solo qualche fenomeno occasionale. Per giovedì 7, la bassa pressione scivolerà verso il Centro Sud collocandosi mediamente tra il Lazio, l’Abruzzo, la Campania, la Lucania e il Nord della Puglia. In questa posizione essa darà luogo a piogge e a temporali più diffusi sulle regioni centro-meridionali e ancora localmente sul Centro-est dell’Emilia-Romagna e al Nord-est; migliorerà sul resto del Nord, salvo pochi fenomeni localizzati sui settori alpini. Atteso forte maltempo per giovedì sul Sudest della Romagna, sulle Marche e sull’Umbria orientale, temporali e rovesci forti anche sulla Campania occidentale, sulla Calabria tirrenica e sull’estremo Sud della Puglia. Possibili anche locali dissesti per importanti quantitativi di acqua tra la Romagna, le Marche e l’Umbria orientale, fino a 80/100/120 millimetri su queste aree. Pochi o scarsi fenomeni irregolari sulla Sardegna, tempo in miglioramento su Lombardia, Ovest Emilia, Liguria e Piemonte. Infine, per venerdì 8 ottobre, la bassa pressione si trasferirà verso il Sud, comportando una reiterazione del maltempo su tutte le regioni adriatiche e su quelle relative appenniniche, dalla Romagna, alla Puglia, alla Lucania; rovesci e temporali diffusi, spesso ancora forti anche sulla Calabria, soprattutto tirrenica, sulla Sicilia, soprattutto centro-settentrionale, e sul basso Tirreno in mare. Rovesci più irregolari tra la Toscana, il Lazio, anche sulla Sardegna orientale e ancora sul resto dell’Emilia-Romagna, sul Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Continuerà un tempo più asciutto sulla Lombardia, sulla Liguria, sul Piemonte e sull’Emilia. Nel complesso nei prossimi tre giorni pioveva un po’ ovunque sull’Italia, secondo le previsioni meteo, eccetto i settori centro-occidentali del Nord e anche la Sardegna occidentale, ma i fenomeni più intensi con rischio dissesti potranno aversi tra la Romagna, le Marche, localmente anche sull’Abruzzo, sul Friuli-Venezia Giulia e poi localmente tra la Calabria tirrenica, la Sicilia settentrionale e l’estremo Sud della Puglia.

