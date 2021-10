Allerta Meteo, in arrivo 3 giorni da incubo: allarme alluvioni al Nord, fino a 350/450mm tra 4 e 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano tre giorni di pesante maltempo su diverse regioni italiane, soprattutto settentrionali e di Nordovest. Le dinamiche bariche prospettate sarebbero per un affondo perturbato nord-atlantico decisamente incisivo con anse cicloniche strette dalla Francia verso il Mediterraneo centro-occidentale, poi in progressivo accentramento verso l’Italia (prospetto barico nell’immagine in evidenza). L’evoluzione sarebbe poi ancora l’esasperazione del maltempo anche per il resto della settimana per via di un ulteriore approfondimento della saccatura instabile verso il Mediterraneo centrale quindi reiterazioni di rovesci e temporali su molte regioni. Tuttavia, la prima fase di impatto perturbato, che si esplicherà tra la giornata di lunedì 4 e quella di mercoledì 6 ottobre, si configura probabilmente quella più critica o una delle più critiche, con diversi settori esposti a rovesci e temporali intensi e continui, spesso anche a carattere di nubifragio.

Le aree maggiormente a rischio dissesti, come espresso nell’immagine interna precipitazioni a scala di colore blu più intenso e verso il lilla-arancio-giallo, saranno l’alto Tirreno, soprattutto tra la Liguria e la Toscana settentrionale, il Piemonte settentrionale e centro-orientale, gran parte della Lombardia, localmente i settori alpini e prealpini centro-orientali, anche parte delle pianure venete-friulane e, localmente, il medio-alto Adriatico, soprattutto le Marche centrali. Su tutte queste aree sono attese precipitazioni abbondanti, con accumuli complessivi, entro la serata di mercoledì 6, ricorrentemente fino a 150/200 mm, ma punte estreme anche di 250/300 mm e fino a 450 mm, attesi tra il Piemonte Nord orientale e il Nordovest della Lombardia. Massima allerta su queste aree per rischio dissesti diffusi, allagamenti lampo, colpi di vento intensi, abbattimento di alberi, ma allerta per rischio alluvioni sulla Liguria e soprattutto tra il Nord Vercellese, il Nord Novarese, l’Ossola, il Verbano, il Varesotto, il Comasco, il Sondriese, il Lecchese e l’area Ticino.

Previsioni meteo per molti temporali e piogge anche sul resto del Nord, del Centro e al Sud, spesso forti, specie su Ovest Lazio e Ovest Campania, magari un po’ più deboli su Abruzzo, sui settori ionici tra Lucania e Calabria e sulla Sardegna centro-orientale. Circa il campo termico, le previsioni meteo computano valori ancora un po’ sopra media nella giornata di lunedì 4, poi in progressivo calo soprattutto tra Sardegna, regioni di Nordovest e quelle tirreniche centrali nel corso di martedì 5, in calo più apprezzabile e generale, poi, per mercoledì 6, con valori anche abbondantemente sotto la media un po’ ovunque.

