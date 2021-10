Allerta Meteo, per l’arrivo dell’Uragano Mediterraneo a Messina chiude anche l’Università

MeteoWeb

In considerazione dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione Civile per le avverse condizioni atmosferiche previste, l’Università di Messina ha disposto lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto, nella giornata di domani 29 ottobre 2021, per tutto il personale docente e tecnico amministrativo ad eccezione di coloro che svolgono attività sanitaria.