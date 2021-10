Allerta Meteo Piemonte: codice arancione per le prossime 24 ore in tutto il Verbano Cusio Ossola

MeteoWeb

Allerta meteo arancione per le prossime 24 ore in tutto il Verbano Cusio Ossola. Dalle 19 sono previste piogge intense sulla zona di confine. Arpa Piemonte ha elevato la criticità da ordinaria a moderata: si temono limitate esondazioni sul territorio e l’attivazione di nuove frane.

Al momento le precipitazioni sono moderate ma si prevede un peggioramento in serata.

”La nostra Protezione civile è stata allertata, abbiamo aperto stamattina il centro operativo di Fondotoce per seguire l’evoluzione del maltempo nelle prossime ore,” ha spiegato Francesco Cotti, responsabile della Protezione civile nel Vco.