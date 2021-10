Allerta Meteo, scuole chiuse anche Giovedì 28 Ottobre in alcuni comuni del Sud: l’ELENCO aggiornato in diretta

MeteoWeb

Il maltempo che ha attanagliato il Sud Italia e in particolare la Sicilia e la Calabria ha concesso oggi un po’ di tregua, con sprazzi di cielo sereno che saranno ancora più evidenti nella prima parte della giornata di domani, soprattutto in Calabria. Per la provincia di Reggio Calabria, infatti, è stata emessa allerta gialla, ma nessuna criticità è prevista altrove nella regione.

Diverso il discorso per la Sicilia dove, in seguito ai numerosi danni e alle vittime registrate nel catanese, alcuni Sindaci hanno comunque deciso di chiudere le scuole per le criticità emerse sul territorio dopo il forte maltempo. Di seguito l’elenco dei comuni in cui le scuole rimarranno chiuse anche domani giovedì 28 ottobre:

Catania

Messina

Siracusa

Enna

Agira (Enna) 28 e 29 ottobre

Il maltempo si intensificherà nuovamente tra la serata di domani e Venerdì 29, quando il livello di allerta verrà nuovamente innalzato in molte aree.