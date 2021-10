Allerta Meteo, scuole chiuse Venerdì 29 Ottobre per l’arrivo dell’Uragano Mediterraneo: l’ELENCO AGGIORNATO LIVE

MeteoWeb

Si è formato nelle prime ore del mattino nel basso mar Jonio il Medicane, o Uragano Mediterraneo, che minaccia l’estremo Sud Italia.

Il Ciclone che da domenica flagella Calabria e Sicilia, e che martedì ha provocato una drammatica alluvione lampo a Catania, nelle prossime ore si intensificherà sullo Jonio, alimentando forti temporali su Malta e verso la Sicilia sud/orientale.

Risalirà verso Calabria e Sicilia, ma è molto difficile prevedere la traiettoria dei fenomeni più estremi. L’area più esposta al rischio di tempeste è l’estremità sud/orientale dell’Isola e in modo particolare la provincia di Siracusa. Piogge e temporali si abbatteranno sulla Sicilia orientale e in modo particolare su siracusano e ragusano soltanto a partire dalla mattinata di domani. Anche la Calabria dovrebbe subire domani l’impatto del Medicane con forti piogge soprattutto nel reggino jonico: il Centro Funzionale regionale ha diramato un’allerta arancione per quest’area, e l’avviso potrebbe spingere alcuni sindaci a decidere la chiusura delle scuole.

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, Venerdì 29 Ottobre 2021:

Catania

Messina

Agira (Enna)

Elenco in aggiornamento minuto per minuto

