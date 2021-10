Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali

MeteoWeb

Codice giallo per temporali e rischio idrogeologico domani, 4 ottobre, sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago toscano. Lo ha emesso la sala operativa della Protezione civile regionale. Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica, spiega una nota, domani e’ infatti previsto un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci e temporali. La pioggia, con isolate precipitazioni, iniziera’ oggi e proseguira’ nella notte e nella mattinata di domani sull’Arcipelago e con minore probabilita’ sulla costa. Dopo una pausa nel pomeriggio, le precipitazioni riprenderanno nella serata di lunedi’, quando diverranno piu’ diffuse e persistenti.