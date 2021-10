Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento e temporali

MeteoWeb

A causa della perturbazione atlantica in transito sulla Toscana, la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità: è stato diramato un codice giallo per vento per la giornata di oggi, giovedì 21 ottobre, e per temporali a partire dalla notte di venerdì, 22 ottobre, fino a metà giornata nel centro sud della Toscana.

Per la giornata odierna previste forti raffiche di Libeccio su Appennino, su crinali e zone sottovento, ma saranno in attenuazione già nel corso del pomeriggio. Nella giornata di domani, venerdì 22, a partire dalla nottata, sono possibili rovesci e locali temporali che, dalle zone di nord ovest della regione, tenderanno gradualmente a trasferirsi alle zone centro meridionali (in particolare quelle centro orientali).