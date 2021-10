Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento esteso a quasi tutta la regione

MeteoWeb

L’allerta meteo codice giallo per vento, in corso e valida fino alla mezzanotte di oggi, è stata estesa esteso a quasi tutta la Toscana. Restano escluse soltanto alcune aree dell’Appennino tosco-emiliano e della costa settentrionale (Versilia-Serchio). L’avviso di criticità emesso dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale, precisa che le forti raffiche di Grecale si attenueranno nella giornata di domani, sabato. Sempre per la giornata di oggi, mare localmente molto mosso sull’Arcipelago. Sono inoltre previste, per oggi e domani, deboli precipitazioni sul crinale dell’Appennino aretino e fiorentino.