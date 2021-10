Alluvioni in India: a ottobre 2021 piogge più intense del 41%, in Uttarakhand precipitazioni 5 volte più forti della norma

MeteoWeb

Secondo i dati diffusi ieri dall’IMD, l’Indian Meteorological Department, le precipitazioni in India a ottobre 2021 sono state superiori del 41% rispetto alla media dello stesso periodo.

Fornendo dati relativi alle piogge insolitamente intense che stanno devastando diverse parti del Paese, in particolare lo Stato dell’Uttarakhand a nord e la costa del Kerala a sud, il Dipartimento ha affermato che il Paese ha ricevuto 84,8 mm contro i normali 60,2 mm di ottobre.

In particolare, lo Stato dell’Uttarakhand, dove precipitazioni torrenziali e frane hanno causato la morte di 54 persone, ha registrato piogge 5 volte più intense rispetto alla norma, 192,6 mm contro i 35,3 mm della norma.

In Kerala, dove sono stati confermati 40 morti, si sono registrati 445,1 mm mentre negli anni passati non si erano superati i 303,4 mm.

Dei 694 distretti del Paese, il 45% ha registrato piogge “molto più intense” del solito.

Forti piogge hanno colpito anche il Sikkim, il Bengala occidentale sub-himalayano e l’Uttar Pradesh, con evacuazioni e gravi danni.