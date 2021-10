Alto Adige, incendio in hotel a 5 stelle ad Avelengo: un ustionato e 8 intossicati

MeteoWeb

Un incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 18, in un hotel a 5 stelle ad Avelengo in Alto Adige: il bilancio è di un ustionato e 8 intossicati. Secondo una prima ricostruzione, un dipendente dell’albergo Mirabell stava caricando una stufa a bioetanolo e per cause imprecisate è stato investito da una grossa fiammata. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. L’uomo è stato soccorso per le ustioni riportate mentre 8 persone, dipendenti e clienti, sono rimasti lievemente intossicati.