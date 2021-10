Covid, in Germania lo stato di emergenza pandemico finirà il 25 novembre

MeteoWeb

Anche la Germania si accoda alle nazioni che hanno deciso di porre termine allo stato di emergenza dovuto alla pandemia. Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha dichiarato che le norme speciali relative alla pandemia di Coronavirus potrebbero terminare il 25 novembre, anche se molti test indoor, vaccini e altre misure igieniche dovrebbero rimanere in vigore, come si legge su Bild. “Ciò significa che lo stato di emergenza in vigore da quasi 19 mesi, dal 28 marzo 2020, finirà“, ha riferito lunedì il ministro. “Stiamo passando da uno stato di emergenza a uno stato di particolare cautela“. Le misure eccezionali di controllo della pandemia scadono automaticamente a meno che non siano attivamente prorogate dal voto parlamentare.