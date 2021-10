Ansia, gonfiore e stitichezza: una persona su dieci soffre di dolori addominali legati ai pasti

MeteoWeb

Secondo un sondaggio condotto su oltre 50.000 persone, circa l’11% della popolazione mondiale (13% delle donne e 9% degli uomini) soffre frequentemente di dolori addominali durante i pasti. La ricerca viene presentata per la prima volta oggi alla UEG Week Virtual 2021.

Il dolore associato al cibo sembra essere più comune nei giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, con il 15% di persone colpite, secondo la ricerca. Coloro che hanno sperimentato frequenti dolori addominali legati ai pasti avevano anche maggiori probabilità di soffrire di gonfiore addominale, pancia gonfia, sentirsi troppo pieni dopo aver mangiato o sentirsi pieni troppo velocemente, stitichezza e diarrea. Lo stesso gruppo aveva anche un disagio psicologico più grave e sintomi somatici (non gastrointestinali).

Un totale del 36% delle persone con frequenti dolori da pasto segnalati soffriva di ansia rispetto al 25% nel gruppo dei sintomi occasionali e al 18% in coloro che non hanno mai provato dolore correlato al pasto. Quelli con attacchi frequenti hanno anche riportato tassi più elevati di depressione (35%) rispetto al 24% nel gruppo con sintomi occasionali e al 17% nel gruppo che non ha mai avuto dolore correlato al pasto.

Sulla base dello studio Rome Foundation Global Epidemiology, i risultati sono stati il ​​frutto di un sondaggio online di 54.127 persone in 26 paesi. Agli intervistati è stato chiesto se soffrissero di dolore addominale e se questo fosse correlato al mangiare. Sono stati classificati in tre gruppi: coloro che hanno affermato che il loro dolore addominale era correlato al pasto più del 50% delle volte, coloro che avevano occasionalmente dolore correlato al pasto tra il 10 e il 40% delle volte e coloro che raramente o mai mangiavano. -dolore correlato.

Esther Colomier, autrice dello studio e ricercatrice congiunto PhD presso KU Leuven, Belgio, e l’Università di Göteborg, Svezia, ha spiegato: “Il messaggio da portare a casa da questo studio è che le persone che soffrono di dolori addominali legati al pasto sperimentano più frequentemente altri sintomi gastrointestinali, e soddisfare più regolarmente i criteri per i disturbi delle interazioni cerebrali intestinali (DGBI, precedentemente noti come disturbi funzionali dell’intestino), comprese condizioni comuni come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS), gonfiore e distensione addominale”. “Hanno anche un carico maggiore di sintomi psicologici e somatici, come mal di schiena o mancanza di respiro, che sono associati a gravi difficoltà e problemi di funzionamento. Questi sintomi causano disagio e disagi nella vita quotidiana”, ha aggiunto.

Sintomi gastrointestinali inferiori come stitichezza e diarrea sono stati riscontrati nel 30% di coloro che hanno riportato frequenti dolori legati ai pasti, contro il 20% nel gruppo che ha riportato sintomi occasionali e il 10% nel gruppo nessun sintomo. Lo stesso vale per i sintomi di gonfiore e distensione addominale, che sono stati riportati una volta alla settimana nel gruppo che ha sperimentato frequenti dolori ai pasti, rispetto a due o tre giorni al mese nel gruppo con dolore occasionale e un giorno al mese nel gruppo che non ha avuto sintomi.

Esther Colomier ha concluso: “Si dovrebbe incoraggiare la considerazione dei sintomi correlati ai pasti nei futuri criteri diagnostici per i DGBI. Nella pratica clinica, la valutazione dell’associazione con i pasti in tutti i pazienti con DGBI potrebbe essere di grande importanza per migliorare e individualizzare il trattamento. Qui, i pazienti potrebbero beneficiare di un approccio di cura multidisciplinare, compresi consigli dietetici e sullo stile di vita, supporto psicologico e terapia farmacologica”.

Il professor Ami Sperber, autore principale del 2021 Global Epidemiology Study of Functional Gastrointestinal Disorders (FGIDs), che ha rilevato che il 40% delle persone in tutto il mondo ha FGID o disturbi dell’asse intestino/cervello, ha affermato che i risultati dello studio della signora Colomier sono stati di grande interesse .

“Molti pazienti con disturbi delle interazioni intestino-cervello (DGBI) come la sindrome dell’intestino irritabile e la dispepsia funzionale attribuiscono i loro sintomi al cibo e all’alimentazione“, ha spiegato il professor Sperber. “Una delle maggiori lamentele è lo sviluppo del dolore dopo i pasti. Tuttavia, non ci sono dati sostanziali su questo fenomeno, nonostante il suo potenziale significato per la cura del paziente e lo studio della fisiopatologia di questi disturbi”.

“Questa ricerca è la prima ad utilizzare l’ampio database del Rome Foundation Global Epidemiology Study per ottenere informazioni sul dolore addominale correlato al pasto e sul suo significato. Le analisi degli autori di questo database hanno consentito una valutazione del dolore correlato al pasto in oltre 20 DGBI in termini di diagnosi e potenziali associazioni con variabili legate a fattori socio-demografici, variabili psicosociali e altre variabili. Ciò ha permesso a Esther Colomier e al suo team di presentare un quadro completo del dolore addominale correlato ai pasti, della sua prevalenza, del carico sociale e del suo effetto sulla qualità della vita dei pazienti con questi disturbi molto diffusi“.