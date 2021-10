Antiche feci umane provano che nell’attuale Austria si beveva birra e si mangiava formaggio blu fino a 2.700 anni fa

MeteoWeb

Le feci umane di solito non restano integre a lungo, e certamente non per migliaia di anni. Ma eccezioni a questa regola si trovano in diversi luoghi al mondo, comprese le miniere di sale preistoriche dell’area austriaca del patrimonio mondiale dell’UNESCO Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut. Ora, i ricercatori che hanno studiato antichi campioni fecali (o paleofeci) di queste miniere hanno scoperto alcune prove sorprendenti: la presenza di due specie fungine utilizzate nella produzione di gorgonzola e birra. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Current Biology lo scorso 13 ottobre.

“L’analisi dell’intero genoma indica che entrambi i funghi erano coinvolti nella fermentazione degli alimenti e forniscono la prima prova molecolare per il consumo di formaggio blu e birra durante l’età del ferro in Europa“, afferma Frank Maixner dell’Eurac Research Institute for Mummy Studies di Bolzano, Italia.

“Questi risultati gettano nuova luce sulla vita dei minatori di sale preistorici di Hallstatt e consentono una comprensione delle antiche pratiche culinarie in generale a un livello completamente nuovo”, aggiunge Kerstin Kowarik del Museo di Storia Naturale di Vienna. “Sta diventando sempre più chiaro che non solo le pratiche culinarie preistoriche erano sofisticate, ma anche che i complessi alimenti trasformati e la tecnica di fermentazione hanno avuto un ruolo di primo piano nella nostra storia alimentare“.

Studi precedenti avevano già mostrato il potenziale degli studi sulle paleofeci preistoriche provenienti dalle miniere di sale, che offrivano importanti spunti sulla dieta e sulla salute dell’uomo primitivo. Nel nuovo studio, Maixner, Kowarik e i loro colleghi hanno aggiunto approfondite analisi microscopiche, metagenomiche e proteomiche, per esplorare i microbi, il DNA e le proteine ​​presenti in quei campioni di cacca. Questi studi approfonditi hanno permesso loro di ricostruire la dieta delle persone che un tempo vivevano lì. Potrebbero anche ottenere informazioni sugli antichi microbi che abitavano le loro viscere. I microbi intestinali sono noti collettivamente come microbioma intestinale e ora è riconosciuto che hanno un ruolo importante nella salute umana.

La loro indagine dietetica ha identificato crusca e glume di diversi cereali come uno dei frammenti vegetali più diffusi. I ricercatori riferiscono che questa dieta altamente fibrosa e ricca di carboidrati è stata integrata con proteine ​​di fave e occasionalmente con frutta, noci o prodotti alimentari di origine animale.

In linea con la loro dieta ricca di piante, gli antichi minatori fino al periodo barocco avevano anche strutture del microbioma intestinale più simili a quelle dei moderni individui non occidentalizzati, le cui diete sono principalmente composte anche da alimenti non trasformati, frutta fresca e verdura. I risultati suggeriscono un cambiamento più recente nel microbioma intestinale occidentale poiché le abitudini alimentari e gli stili di vita sono cambiati. Quando i ricercatori hanno esteso la loro indagine microbica per includere i funghi, è stato allora che hanno ottenuto la loro più grande sorpresa: un’abbondanza in uno dei loro campioni dell’età del ferro di DNA di Penicillium roqueforti e Saccharomyces cerevisiae .

“Sembra che i minatori di Hallstatt abbiano applicato intenzionalmente tecnologie di fermentazione alimentare con microrganismi che sono ancora oggi utilizzate nell’industria alimentare”, afferma Maixner. I risultati offrono la prima prova che le persone producevano già formaggio blu nell’Europa dell’età del ferro quasi 2.700 anni fa, aggiunge. Negli studi in corso e futuri sulle paleofeci di Hallstatt, i ricercatori sperano di saperne di più sulla produzione precoce di alimenti fermentati e sull’interazione tra nutrizione e composizione del microbioma intestinale in diversi periodi di tempo.