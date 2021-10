Astronomia: cosa c’è in cielo stasera? Naso all’insù per la congiunzione Luna-Venere

MeteoWeb

Suggestiva congiunzione nel cielo di Ottobre: stasera, poco dopo il tramonto, potremo ammirare sull’orizzonte sudoccidentale una falce di Luna crescente, che si congiungerà al pianeta Venere, nella costellazione dello Scorpione, vicino al limite con la Bilancia.

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare a Ottobre, Mercurio non è visibile all’inizio del mese, in quanto in congiunzione con il Sole. Intorno a metà mese ricompare al mattino presto e risale sull’orizzonte orientale fino a raggiungere ottime condizioni di osservabilità. Venere si può scorgere a sudovest dopo il tramonto del Sole. Marte è inosservabile per tutto il mese. Giove si può ammirare nella prima parte della notte: culmina a sud nelle ore serali, poi scende a sudovest. Saturno è nelle medesime condizioni di osservabilità di Giove, entrambi i pianeti si trovano nella costellazione del Capricorno (il “Signore degli Anelli” si trova più a ovest e tramonta prima di Giove). Urano è osservabile (per mezzo di telescopio) per gran parte della notte, prima a oriente, poi culmina a sud dopo la mezzanotte. Nettuno si può ammirare (per mezzo di telescopio) per gran parte della notte, dopo il tramonto del Sole a sudest, poi culmina a sud.

Per quanto riguarda le costellazioni, a Ottobre c’è ancora la possibilità di ammirare il “Triangolo Estivo” (Altair nell’Aquila, Vega nella Lira e Deneb nel Cigno.

A oriente iniziano a fare la loro comparsa le protagoniste dei prossimi mesi, Toro e Gemelli.

A occidente si può scorgere il Sagittario, mentre a sudovest troviamo Acquario e Capricorno.

A Nord, tra Pegaso e la Stella Polare, brilla Cassiopea.