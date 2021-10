L’effetto della pandemia sulla salute mentale: notevole aumento di disturbi depressivi e ansia, colpiti di più donne e giovani

MeteoWeb

“Prima del 2020, i disturbi mentali erano le cause principali dell’onere sanitario globale, con disturbi depressivi e ansia come principali contributori. L’emergere della pandemia da Covid-19 ha creato un ambiente in cui sono esacerbate molte determinanti di scarsa salute mentale”. Sono le premesse di uno studio, pubblicato su The Lancet, che quantifica l’impatto della pandemia sulla prevalenza dei disturbi depressivi e dell’ansia a livello globale nel 2020.

“In questo studio, abbiamo stimato un notevole aumento della prevalenza e del carico del disturbo depressivo maggiore e disturbi d’ansia come conseguenza della pandemia da Covid-19. Per quanto in nostra conoscenza, questo è il primo studio ad identificare e analizzare sistematicamente i dati d’indagine sulla salute mentale della popolazione e a quantificare l’impatto della pandemia da Covid-19 sulla prevalenza di questi due disturbi per località, età e sesso nel 2020”. Nel complesso, lo studio ha stimato “ulteriori 53,2 milioni di casi di disturbo depressivo maggiore nel mondo (un aumento del 27,6%) a causa della pandemia da Covid-19, con prevalenza totale di 3.152,9 casi ogni 100.000 persone. Abbiamo anche stimato ulteriori 76,2 milioni di casi di disturbi d’ansia nel mondo (aumento del 25,6%), con prevalenza totale di 4.802 casi ogni 100.000 abitanti”.

“Gli aumenti nella prevalenza di disturbo depressivo maggiore e ansia nel 2020 sono entrambi associati all’aumento dei tassi di infezione da SARS-CoV-2 e alla riduzione della mobilità umana. Questi due indicatori d’impatto del Covid-19 incorporavano gli effetti combinati della diffusione del virus, dei lockdown, degli ordini di stare a casa, del ridotto trasporto pubblico, delle chiusure di scuole e aziende e delle ridotte interazioni sociali, tra gli altri fattori. Abbiamo stimato che i Paesi più duramente colpiti dalla pandemia nel 2020 hanno avuto i più grandi aumenti nella prevalenza di questi disturbi”, si legge nello studio.

“Il maggior aumento nella prevalenza dei disturbi tra le donne rispetto agli uomini, che ha prodotto una differenza nella prevalenza tra i sessi ancora maggiore rispetto a prima della pandemia, era previsto poiché le donne hanno più probabilità di essere influenzate dalle conseguenze sociali ed economiche della pandemia. È più probabile che le ulteriori responsabilità di assistenza e per la famiglia a causa della chiusura delle scuole o di membri della famiglia malati ricadano sulle donne. È più probabile che le donne siano svantaggiate economicamente durante la pandemia a causa di salari più bassi, minori risparmi e meno impieghi sicuri rispetto alla controparte maschile. Hanno anche maggiori probabilità di essere vittime di violenza domestica, la cui prevalenza è aumentata durante i periodi di lockdown e ordini di stare a casa”, scrivono gli autori.

“Abbiamo anche stimato un grande cambiamento nella prevalenza del disturbo depressivo maggiore e dei disturbi d’ansia tra i gruppi d’età più giovane rispetto a quelli di età avanzata. L’UNESCO ha dichiarato il Covid-19 come il più grave sconvolgimento dell’educazione globale della storia, stimando 1,6 miliardi di studenti in oltre 190 Paesi che sono stati parzialmente o completamente fuori dalla scuola nel 2020. Con la chiusura delle scuole e le più ampie restrizioni sociali in vigore, i giovani non hanno potuto riunirsi in spazi fisici, compromettendo la loro abilità di apprendimento e l’interazione tra pari. Inoltre, i giovani hanno più probabilità di essere disoccupati durante e dopo le crisi economiche rispetto alle persone più grandi”, continua lo studio.

“Sia il disturbo depressivo maggiore che i disturbi d’ansia aumentano il rischio di altre malattie e suicidio” ma il presente studio ha “dati insufficienti per trarre conclusioni sull’argomento”. “Le tendenze al suicidio potrebbero variare per lunghi periodi e mentre avanziamo attraverso le diverse fasi della pandemia, emergeranno la portata totale delle conseguenze economiche e i loro effetti, e i conseguenti effetti sulle tendenze di suicidio”, spiegano gli esperti.

“A differenza di altri shock demografici, il Covid-19 è diventato globale, sconvolgendo molti aspetti della vita per la maggior parte (se non tutte) delle popolazioni mondiali. La nostra analisi suggerisce che gli impatti sulla prevalenza e sull’onere del disturbo depressivo maggiore e dei disturbi d’ansia sono stati notevoli, soprattutto tra le donne e le popolazioni più giovani. Ulteriori indagini sono necessarie per quantificare la durata e la gravità di questo impatto. Purtroppo, anche prima dell’emergere della pandemia da Covid-19, il disturbo depressivo maggiore e i disturbi d’ansia erano le cause principali” dell’onere sanitario globale. “Questa pandemia ha creato una maggiore urgenza di rafforzare i sistemi di salute mentale nella maggior parte dei Paesi. Non agire di fronte all’impatto stimato della pandemia da Covid-19 sulla prevalenza e sull’onere del disturbo depressivo maggiore e dei disturbi d’ansia non dovrebbe essere un’opzione”, concludono gli esperti.