Maltempo, la Bora sferza Trieste: picco di 102km/h, danni ad alberi ed edifici – VIDEO

Una Bora con raffiche di oltre 100km/h sferza oggi Trieste: la raffica più forte questa mattina, come segnala l’osservatorio meteo regionale, ha toccato i 102km/h. Interventi senza sosta da parte dei Vigili del Fuoco in tutta la città: la copertura esterna di una scuola si è staccata, pur senza danni consistenti, ci sono poi intonaci delle case caduti, alberi pericolanti e la solita strage di scooter e moto finiti a terra.

Anche questa mattina, come già accaduto ieri, stop al villaggio Barcolana, gli stand e i gazebo allestiti sulle rive della città, in vista dell’evento di domenica, la regata con più iscritti al mondo. Per questioni di sicurezza i vari box sono rimasti chiusi, potranno riaprire nel pomeriggio se le sferzate di vento si attenueranno. Secondo l’osservatorio meteorologico, le raffiche saranno ancora più intense, soprattutto in serata, così come domani mattina.

La Bora è attesa moderata invece domenica, quando saranno oltre 1.500 le imbarcazioni a gareggiare nel golfo.