Paura in Brasile: potenti tempeste di sabbia avvolgono lo Stato di San Paolo, almeno 6 morti [FOTO e VIDEO]

Mentre il Brasile sudorientale sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi 91 anni, almeno 6 persone sono morte nello Stato di San Paolo nelle ultime settimane a causa di tempeste di sabbia.

Enormi nubi di polvere, con venti fino a 100 km/h sono state viste almeno 3 volte dalla fine di settembre, terrorizzando i residenti nelle aree urbane e rurali di San Paolo e Minas Gerais. Secondo i media locali, le vittime hanno perso la vita a causa di alberi sradicati dal vento, edifici crollati e altri incidenti connessi.

“In un certo senso, si tratta di eventi comuni, ma non della portata che abbiamo visto nel 2021,” ha dichiarato ad AFP il meteorologo di Metsul Estael Sias. Questo “è il risultato di un lungo periodo di assenza di pioggia, alta temperatura e bassa umidità“.

Dopo la stagione secca arriva la pioggia, solitamente accompagnata da tempeste di vento.

“Le raffiche di vento entrano in contatto con il terreno sabbioso e riversano nell’atmosfera inquinamento, rifiuti e i resti degli incendi, che si verificano anche durante il periodo di siccità,” ha proseguito Sias. Le forti tempeste “non possono essere separate dai cambiamenti climatici“.

“In questo secolo, ogni anno ha avuto temperature record. C’è più calore nell’atmosfera, che viene trasformato in energia per eventi meteo estremi: pioggia, temporali, alluvioni, ma anche siccità, freddo e caldo, ciò che ha scatenato eventi come queste tempeste di polvere,” ha spiegato Sias.

Queste tempeste, che possono essere frequenti nelle regioni desertiche, possono raggiungere migliaia di metri nel cielo, essere larghe fino a 160 km e durare per diverse ore, secondo Sias.

Oltre alla siccità estrema, la regione prevalentemente agricola è caratterizzata anche da ampie aree aperte, senza vegetazione, cosa che rende il terreno vulnerabile, e il suolo rimane in balìa dei forti venti.

Il Brasile sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi 91 anni, che ha portato a un livello di acqua criticamente basso nelle riserve idroelettriche nella parte centro-occidentale e meridionale del Paese, facendo aumentare i costi dell’elettricità.