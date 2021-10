Meteo, caldo estivo sull’Europa occidentale: oggi picchi di +33°C in Spagna e +31°C in Francia – DATI

MeteoWeb

Un temporaneo promontorio anticiclonico sta interessando l’Europa centrale e sudoccidentale, portando temperature estive soprattutto sui settori occidentali. Oggi, martedì 19 ottobre, è stato raggiunto il picco del caldo, con temperature fino a 8-10°C sopra la norma per questo periodo dell’anno. Gli stati che oggi hanno fatto registrare le temperature più alte sono Spagna, Francia e Portogallo, dove sono stati raggiunti rispettivamente picchi di +33°C, +31°C e +29°C.

Alcuni gradi in meno in Italia, dove abbiamo raggiunto punte di +25°C sulle due isole maggiori. Termometro in netta risalita in quota sulle Alpi, con 0°C solo a 4.000 metri. Sui settori alpini orientali, si registrano punte di quasi +16°C.

Tra le temperature massime registrate oggi in Europa, segnaliamo:

Spagna

+33°C a Siviglia, Moron de la Frontera

a Siviglia, Moron de la Frontera +32°C ad Almonte

ad Almonte +31°C a Tenerife, Jerez de la Frontera

a Tenerife, Jerez de la Frontera +30°C a Cordoba

a Cordoba +29°C a Bilbao

a Bilbao +28°C a Valencia, Granada

a Valencia, Granada +25°C a Madrid.

Francia

+31°C a Hossegor

a Hossegor +28°C a Biarritz, Dax, Ciboure, Cazaux

a Biarritz, Dax, Ciboure, Cazaux +26°C a Bordeaux

a Bordeaux +24°C a Parigi e Nantes.

Portogallo

+29°C a Monte Real, Beja, Evora

a Monte Real, Beja, Evora +27°C a Lisbona

a Lisbona +26°C a Porto.

I +23,4°C registrati oggi, 19 ottobre, a Caen in Normandia, nel nord della Francia, hanno stabilito un nuovo record giornaliero (il record precedente risaliva al 19 ottobre 1997, con +21,7°C). Questo valore, tuttavia, è ancora molto lontano dal record assoluto per il mese di ottobre nella località della Normandia: l’1 ottobre 2011, il termometro aveva raggiunto i +28,9°C a Caen.