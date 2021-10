Canarie, eruzione del vulcano Cumbre Vieja: 674 ettari di terreno sepolti dalla lava

MeteoWeb

Dal 19 settembre la lava del vulcano Cumbre Vieja in eruzione a La Palma, alle isole Canarie, ha già sepolto 674 ettari di terreno, 34 dei quali tra ieri e oggi. E’ quanto reso noto dai responsabili del piano d’emergenza attivato per questa calamità naturale. Tra ieri e oggi sono state effettuate numerose evacuazioni preventive di persone che vivono in zone considerate a rischio per l’avanzata di una delle colate di lava. Gli sfollati sono circa 6.400, secondo gli ultimi dati ufficiali. Nell’ultimo bollettino si specifica che, secondo dati del catasto, sono stati danneggiati in tutto 922 edifici, di cui 809 sono destinate a uso residenziale.

Come riportato dai media locali, nelle ultime ore la lava ha inghiottito un supermercato e coperto parzialmente un campo da calcio nella località di La Laguna, già completamente evacuata e che ora rischio di essere completamente sepolta dalla lava. A partire dalla scorsa notte sono state registrate in una zona del sud-est di La Palma decine di scosse sismiche.