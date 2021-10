Clima, Draghi: “l’Italia triplica il suo impegno finanziario a 1,4 miliardi l’anno”

MeteoWeb

“Continuiamo l’impegno nella lotta al cambiamento climatico. I Paesi del G20 si sono impegnati a mantenere l’obiettivo di 1,5 gradi con una serie di interventi immediati. Abbiamo deciso di lasciarci alle spalle il carbone e di eliminare i finanziamenti entro il 2021. Tutti i Paesi del G20 si impegneranno a emissioni zero entro la metà del secolo. Sono lieto di annunciare che l’Italia triplicherà il suo impegno finanziario a 1,4 miliardi di dollari all’anno per i prossimi 5 anni“: è quanto ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi a conclusione del G20.

Come G20 “ci siamo avvicinati molto di più all’obiettivo di raggiungere il finanziamento di 100 miliardi di dollari a sostegno dei Paesi” più vulnerabili, “e come ha detto il presidente Macron, possiamo utilizzare i finanziamenti per colmare qualsiasi divario“.

“In questo vertice abbiamo fatto sì che i nostri sogni sono ancora vivi ma adesso dobbiamo accertarci di trasformarli in fatti. Voglio ringraziare gli attivisti che ci mantengono sulla rotta giusta. Molti dicono che sono stanchi del bla bla, io credo che questo summit sia stato pieno di sostanza. Abbiamo riempito di sostanza le parole“.