Clima, Fridays For Future: oggi corteo a Milano per un futuro green, presenti anche Greta Thunberg e Vanessa Nakate

E’ appena iniziata a Milano la manifestazione dei Fridays For Future con la partecipazione delle attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate.

Lo ‘sciopero degli studenti per il futuro’ si è dato appuntamento alle 09:30 in largo Cairoli per attraversare le vie del centro in corteo, passando per piazza Affari, risalendo da via Monte Rosa per arrivare alle 12:30 circa in piazzale Damiano Chiesa, angolo via Colleoni, dove è posizionato il palco per gli interventi.

“Non possiamo più aspettare discussioni vuote e inutili: è tempo di ascoltare realmente la nostra voce, di chi lotta per il futuro contro chi cerca di togliercelo, per portare una conversione ecologica secondo giustizia climatica e sociale. Bisogna investire per un radicale cambio di sistema, perché un altro mondo non è solo possibile ma è necessario e urgente“, è il messaggio degli organizzatori.

Il corteo è solo uno degli eventi che ci saranno oggi e domani a Milano, città protagonista in questi giorni della Pre-Cop26 e della Youth4Climate, i summit delle Nazioni Unite preparativi verso la Cop26 di Glasgow.