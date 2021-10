Clima: sparito il lago Tuz, vittima della siccità e di decenni di politiche agricole dannose

MeteoWeb

Per secoli, il lago Tuz nella Turchia centrale ha ospitato enormi colonie di fenicotteri che migrano e si riproducono lì quando il clima è caldo, nutrendosi di alghe nelle acque poco profonde del lago.

Questa estate, tuttavia, una scena straziante ha sostituito le usuali splendide immagini degli uccelli al tramonto, catturate dal fotografo naturalista Fahri Tunc. Carcasse di piccoli e adulti di fenicottero sparpagliate sul letto del lago asciutto.

Il lago di 1.665 chilometri quadrati, il secondo lago più grande della Turchia e habitat di diverse specie di uccelli, si è completamente ritirato quest’anno. Gli esperti affermano che il lago Tuz è vittima della siccità indotta dal cambiamento climatico, che ha colpito duramente la regione, e decenni di politiche agricole dannose che hanno esaurito la fornitura di acqua sotterranea.

“C’erano circa 5.000 giovani fenicotteri. Sono morti tutti perché non c’era acqua,” ha affermato Tunc, che dirige anche il ramo regionale del gruppo ambientalista turco Doga Dernegi. “E’ stata una scena incredibilmente brutta. Non è qualcosa che posso cancellare dalla mia vita. Spero di non imbattermi di nuovo in una scena del genere“.

Diversi altri laghi in tutta la Turchia si sono prosciugati in modo simile o si sono ritirati a livelli allarmanti, colpiti da scarse precipitazioni e pratiche di irrigazione insostenibili. Gli esperti climatici avvertono che l’intero bacino del Mediterraneo, che comprende la Turchia, è particolarmente a rischio di grave siccità e desertificazione.

Secondo l’agenzia statale turca Anadolu, uno studio basato su immagini satellitari condotto dall’università turca di Ege mostra che i livelli dell’acqua nel lago Tuz hanno iniziato a scendere a partire dal 2000. Il lago si è completamente ritirato quest’anno a causa dell’aumento delle temperature, dell’intensificazione dell’evaporazione e della pioggia insufficiente, secondo la ricerca.

La siccità e la morte dei fenicotteri sul lago Tuz sono solo uno di una serie di disastri ecologici che hanno colpito la Turchia quest’estate, che si ritiene siano in parte dovuti al cambiamento climatico.

A luglio, gli incendi hanno devastato aree forestali lungo la costa meridionale della Turchia, uccidendo 8 persone e costringendo migliaia di persone a fuggire. Parti della costa settentrionale del Mar Nero del Paese sono state colpite da inondazioni che hanno ucciso 82 persone. In precedenza, uno strato di mucillagine marina, attribuito alle alte temperature e alla cattiva gestione dei rifiuti, copriva il Mar di Marmara, minacciando la vita marina.